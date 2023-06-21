Як не варто використовувати б‘юті-блендер: п‘ять найчастіших помилок

Б'юті-блендер – це яйцеподібний спонж для нанесення макіяжу. Зазвичай його використовують, щоб розподілити тональний крем по обличчю. Завдяки йому тон лягає невагомо та непомітно, створюючи ідеальне покриття. Та є певні заборони, які треба враховувати при користуванні б’юті-блендером. Про що саме йдеться розповість UaPortal.

Сухий б‘юті-блендер

Перед нанесенням тонального крему б'юті-блендером його потрібно змочити водою. Завдяки цьому не буде розводів на обличчі, а покриття вийде більш природнє та охайне.

Брудний б'юті-блендер

Візажисти нагадують про важливість регулярного очищення спонжа. В ідеалі – після кожного застосування. Інакше, це загрожує розмноженню бактерій не тільки на б‘юті-блендері, але і на обличчі та стати причиною появи що прищів.

Відео дня

Читайте також: Як зробити макіяж за допомогою однієї помади: вражаючий лайфхак

Втирати тон спонжем

Наносити тональний засіб потрібно легкими похлопуючими рухами – тільки так можна отримати рівний тон без переходів.

Рідко міняти спонж

Термін придатності будь-якого б'юті-блендера – 3 місяці. Чим старіший спонж – тим більша вірогідність появи прищів на обличчі.

Обережно мийте

Щоб правильно помити спонж – зволожте його, нанесіть очищуючий засіб та почніть його стискати. Потім промийте під водою.

Нагадаємо, ми вже писали про головні антитренди макіяжу.