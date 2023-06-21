Как не стоит использовать бьюти-блендер: пять частых ошибок

Бьюти-блендер – это яйцевидный спонж для нанесения макияжа. Обычно его используют, чтобы распределить тональный крем по лицу. Благодаря ему тон ложится невесомо и незаметно, создавая идеальное покрытие. Но есть определенные запреты, которые следует учитывать при ипользовании бьюти-блендера. О чем идет речь расскажет UaPortal.

Сухой бьюти-блендер

Перед нанесением тонального крема бьюти-блендером его нужно смочить водой. Благодаря этому не будет разводов на лице, а покрытие получится более естественное и акуратное.

Грязный бьюти-блендер

Визажисты напоминают о важности регулярной очистки спонжа. В идеале – после каждого применения. Иначе это чревато размножением бактерий не только на бьюти-блендере, но и на лице и стать причиной появления прыщей.

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Втирать тон спонжем

Наносить тональное средство нужно легкими похлопывающими движениями – только так можно получить тон без переходов.

Редко менять спонж

Срок годности любого бьюти-блендера – 3 месяца. Чем старше спонж – тем больше вероятность появления прыщей на лице.

Осторожно мойте

Чтобы правильно помыть спонж – увлажните его, нанесите очищающее средство и начните сжимать. Затем промойте под водой.

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