Как сделать макияж с помощью одной помады: впечатляющий лайфхак

Всего одна помада поможет вам с созданием макияжа всего лица быстро и просто, заменив румяна или тени.

Помада в качестве румян

Помада фруктовых оттенков поможет вам создать яркий образ, используя ее в качестве румян. Просто поставьте несколько точек среднего размера вдоль скул и тщательно распределите.

Помада в качестве теней

Нанесите помаду несколькими точками на веки и распределите подушечками пальцев или кисточкой.

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Помада в качестве стрелки

Возьмите карандашную помаду или наносите продукт тонкой кисточкой для создания яркого образа.

Помада в качестве тента

Нанесите помаду на губы и промокните салфеткой: так вы заберете основную часть продукта, уменьшив интенсивность цвета.

Чтобы создать монохромный макияж с помощью помады, используйте розовые коричневые или ягодные оттенки. Не используйте помаду очень часто, ведь она предназначена именно для губ.

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