Як зробити макіяж за допомогою однієї помади: вражаючий лайфхак

Усього одна помада допоможе вам зі створенням макіяжу всього обличчя швидко та просто, замінивши рум'яна чи тіні.

Помада в якості рум'ян

Помада фруктових відтінків допоможе вам створити яскравий образ, використавши її як рум’яна. Просто поставте кілька точок середнього розміру вздовж вилиць та ретельно розподіліть.

Помада в якості тіней

Нанесіть помаду кількома точками на повіки та розподіліть подушечками пальців чи пензликом.

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Помада в якості стрілки

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Візьміть помаду-олівець або наносьте продукт тонким пензликом для створення яскравого образу.

Помада в якості тінту

Нанесіть помаду на губи та добре промокніть серветкою: так ви заберете основну частину продукту, зменшивши інтенсивність кольору.

Щоб створити монохромний макіяж за допомогою помади використовуйте рожеві коричневі чи ягідні відтінки. Не використовуйте помаду дуже часто, адже все-таки вона призначена саме для губ.

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