Как сделать макияж с помощью одной помады: впечатляющий лайфхак
Всего одна помада поможет вам с созданием макияжа всего лица быстро и просто, заменив румяна или тени.
Помада в качестве румян
Помада фруктовых оттенков поможет вам создать яркий образ, используя ее в качестве румян. Просто поставьте несколько точек среднего размера вдоль скул и тщательно распределите.
Помада в качестве теней
Нанесите помаду несколькими точками на веки и распределите подушечками пальцев или кисточкой.
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Помада в качестве стрелки
Возьмите карандашную помаду или наносите продукт тонкой кисточкой для создания яркого образа.
Помада в качестве тента
Нанесите помаду на губы и промокните салфеткой: так вы заберете основную часть продукта, уменьшив интенсивность цвета.
Чтобы создать монохромный макияж с помощью помады, используйте розовые коричневые или ягодные оттенки. Не используйте помаду очень часто, ведь она предназначена именно для губ.
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