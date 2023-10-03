Як непрацюючим пенсіонерам отримати житлову субсидію: інструкція від Кабміну

Перед настанням опалювального сезону, громадяни активно подають заяви на отримання субсидій для забезпечення опалення та комунальних послуг. Варто зазначити, що правила подачі заяв можуть відрізнятися в залежності від конкретних обставин. Урядовці надали пояснення щодо процедури отримання субсидій для непрацюючих пенсіонерів.

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За даними офіційного порталу Кабінету Міністрів України, зокрема, якщо пенсіонер не має роботи та проживає власному будинку один, то вимоги для надання субсидії дещо відрізняються. У цьому випадку, цьому класу громадян достатньо подати лише заяву на призначення субсидії та декларацію. Це можна зробити особисто, звернувшись до органів соціального захисту населення, або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Важливо зауважити, що у випадку наявності боргу за комунальні послуги, потрібно додатково представити довідку про сплату заборгованості. Якщо борг не був сплачений, то потрібно також представити укладений договір про реструктуризацію (для цього слід звернутися до компанії, яка надає комунальні послуги) або ухвалу суду про відкриття провадження (якщо борг оскаржується судовим шляхом).

У випадку, якщо разом з непрацюючим пенсіонером зареєстровані інші особи, але вони фактично не проживають за цією адресою, потрібно надати документи, які можуть підтвердити це обставину. Наприклад, це може бути довідка про навчання або працевлаштування особи в іншому населеному пункті, довідки від ЖЕК, ОСББ або ЖБК про відсутність проживання особи за адресою домогосподарства, довідка про оплату житлово-комунальних послуг за іншою адресою або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання, що складається органом місцевого самоврядування.

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