Как неработающим пенсионерам получить жилищную субсидию: инструкция от Кабмина

Перед наступлением отопительного сезона граждане активно подают заявления на получение субсидий для обеспечения отопления и коммунальных услуг. Следует отметить, что правила подачи заявлений могут отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Чиновники предоставили объяснения по процедуре получения субсидий для неработающих пенсионеров.

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По данным официального портала Кабинета Министров Украины, в частности, если у пенсионера нет работы и проживает собственном доме один, то требования для предоставления субсидии несколько отличаются. В этом случае этому классу граждан достаточно подать только заявление на назначение субсидии и декларацию. Это можно сделать лично, обратившись в органы социальной защиты населения или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Важно отметить, что в случае наличия долга за коммунальные услуги нужно дополнительно представить справку об уплате задолженности. Если долг не был уплачен, то нужно также представить заключенный договор о реструктуризации (для этого следует обратиться в компанию, предоставляющую коммунальные услуги) или определение суда об открытии производства (если долг обжалуется судебным путем).

В случае если вместе с неработающим пенсионером зарегистрированы другие лица, но они фактически не проживают по этому адресу, нужно предоставить документы, которые могут подтвердить это обстоятельство. К примеру, это может быть справка об обучении или трудоустройстве лица в другом населенном пункте, справки от ЖЭК, ОСМД или ЖСК об отсутствии проживания лица по адресу домохозяйства, справка об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому адресу или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства, состоящего органом местного самоуправления.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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