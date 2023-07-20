Повысят ли минимальную пенсию в 2023 году: эксперт дал объяснение

Несмотря на войну, украинцы продолжают получать свои пенсии и другие социальные выплаты. По последним расчетам эксперта по вопросам социальной политики, Андрея Павловского, в Украине проведена индексация пенсий, а также перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам. Однако многие граждане заинтересованы, планируется ли правительство повышение минимальной пенсии.

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Минимальная пенсия в Украине по возрасту является эквивалентом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, если есть необходимый страховой стаж. Ранее прожиточный минимум меняли дважды в год, 1 июля и 1 декабря, но, к сожалению, в этом году такого повышения не предусмотрено. Согласно данным, размер прожиточного минимума составляет:

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2 093 грн для лиц, потерявших трудоспособность;

2684 грн для трудоспособных лиц;

2 833 грн для детей от 6 до 18 лет.

Указанный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц одновременно и минимальной пенсией в Украине. Таким образом, размер минимальной пенсии останется на уровне примерно 2100 грн до конца этого года.

Павловский пояснил, что правительство всегда раньше закладывало в четыре раза изменения в закон о бюджете, которые поквартально увеличивали прожиточный минимум. Однако в нынешней сложной экономической ситуации, обусловленной войной, страна в настоящее время не имеет возможности осуществить такие изменения.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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