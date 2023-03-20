В ПФУ назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий

Обычно украинцы привыкли, что государство выделяет субсидии только лицам с низким доходом и малоимущим семьям. Однако существует еще одна категория людей, которые могут получить помощь от государства – это нетрудоспособные лица, проживающие в квартирах или домах с большой площадью.

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Согласно законодательству дома с квартирами свыше 130 квадратных метров и частные дома свыше 230 квадратных метров не могут получать субсидии. Однако Пенсионный фонд Украины объяснил, что есть исключения, когда неработающие пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, из-за потери кормильца, инвалидности или социальной выплаты за выслугу лет, могут получить государственную помощь.

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Также помощь могут получить лица, получающие социальную помощь от государства из-за отсутствия права на пенсию, люди с инвалидностью (включая детей), граждане, получающие временную государственную помощь, неработающие люди, достигшие общего пенсионного возраста и лица, еще не достигшие совершеннолетие.

Важным шагом при подаче заявления является заполнение декларации о доходах всех жильцов квартиры или дома. Также важно отметить, что в жилье со сверхнормативной площадью может быть только один субсидиант.

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