У ПФУ назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній із умов

Зазвичай українці звикли, що держава виділяє субсидії лише особам з низьким доходом та малозабезпеченим сім'ям. Проте існує ще одна категорія людей, яка може отримати допомогу від держави – це непрацездатні особи, які проживають у квартирах або будинках з великою площею.

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Згідно зі законодавством, будинки з квартирами понад 130 квадратних метрів та приватні будинки понад 230 квадратних метрів не можуть отримувати субсидії. Проте Пенсійний фонд України пояснив, що є винятки, коли непрацюючі пенсіонери, отримують пенсію за віком, через втрату годувальника, інвалідність або соціальну виплату за вислугу років, можуть отримати державну допомогу.

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Також, допомогу можуть отримати особи, які отримують соціальну допомогу від держави через відсутність права на пенсію, люди з інвалідністю (включаючи дітей), громадяни, які отримують тимчасову державну допомогу, непрацюючі люди, які досягли загального пенсійного віку та особи, які ще не досягли повноліття.

Важливим кроком при поданні заяви є заповнення декларації про доходи всіх мешканців квартири або будинку. Також, важливо зазначити, що у житлі з наднормативною площею може бути лише один субсидіант.

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