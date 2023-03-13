Деякі з українців можуть отримати пенсії на 50% більше: подробиці

Цього року в українців тричі відбудеться підвищення пенсійних виплат. Перший етап пройде у березні, а надалі індексацій виплат слід очікувати у квітні та липні.

Однак українців можуть отримати збільшені пенсії завдяки певним умовам. Йдеться про пізніший вихід на пенсію, пише видання "На пенсії".

"Пенсіонери, які після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу ухвалять рішення відмовитися від пенсії та продовжувати працювати, то при виході на пенсію їм буде встановлено надбавку за надстаж. Не потрібно плутати з отриманням пенсії та суміщенням роботи, тоді як працюючий пенсіонер має право на перерахунки", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для підвищення пенсії потрібно відмовитися від виплат та продовжувати працювати.

"Згідно зі статтею 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", за пізнішого призначення пенсії її основний розмір збільшується: на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до п’яти років та на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад п’ять років", – пише видання.

Наголошується, що відстрочення пенсії на рік дає збільшення до пенсії у розмірі 6%, на два роки — 12%.

"Якщо ж відстрочка, наприклад, на 6 років, то основний розмір пенсії зросте на 54% порівняно з тим, який міг би бути спочатку. Тобто якщо ви після 60 років ще пропрацюєте хоча б 6 років, то основний розмір пенсії збільшиться на 54%", – пише видання.

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