У ПФУ пояснили, хто з українців може вийти на пенсію до 60-річного віку

В Україні на призначення пенсії за віком можуть розраховувати чоловіки та жінки, яким виповнилося 60, 63 або 65 років. Зокрема, вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж.

У Пенсійному фонді України зазначили, що це визначає стаття 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до законодавства, для отримання пенсії після досягнення у 2023 році 60 років необхідно мати не менше 30 років страхового стажу, після досягнення 63 років – не менше 20 років, 65 – не менше 15.

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Однак, окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років:

на пільгових умовах – особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва;

дострокові – особам, які мають особливий статус, зокрема учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей;

громадянам, яким на час звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників або за станом здоров’я залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку;

зі зменшенням пенсійного віку – учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

"Пенсії до досягнення 60 років призначаються на термін безстроково, їх розмір обчислюється згідно зі статтями 27, 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" – залежно від тривалості набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески", – додали у Пенсійному фонді.

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