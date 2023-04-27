Як норвезькі господині чистять оселедець за лічені хвилини: лайфхак

Риба та морепродукти є необхідною складовою збалансованого раціону, оскільки мають багатий та різноманітний склад, що забезпечує організм цінними речовинами. Особливо корисним для правильного харчування є оселедець.

Попри це, багатьох людей відлякує процес чищення риби, який є клопітким та неприємним. Тому ми пропонуємо швидкий та легкий спосіб чистки оселедця, яким користуються норвезькі господині – дружини рибалок.

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Щоб почистити оселедець без особливих зусиль, потрібні наступні речі:

обробна дошка;

гострий ніж;

паперові рушники;

пінцет.

Краще взяти пластикову дошку для обробки риби, а не дерев’яну, оскільки її легше очистити та вона не так сильно вбирає запахи.

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Спочатку потрібно промити рибу під проточною водою, видалити голову та внутрішні органи. Далі, знову промийте тушку, зробіть надріз і заберіть плавець. У місці надрізу підтягніть шкірку риби пінцетом і стягніть її одним рухом.

Тепер можна відокремити філе від кістки. Візьміть оселедця за хвіст однією рукою, а іншою відірвіть філе від ребер. Притримуючи двома пальцями хребет, відокремте частину філе, що залишилася. За допомогою цього простого методу можна швидко та без метушні почистити оселедця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись характерного запаху під час приготування рибних страв.

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