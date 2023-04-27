Как норвежские хозяйки чистят сельдь за считанные минуты: лайфхак

Рыба и морепродукты являются необходимой составляющей сбалансированного рациона, поскольку обладают богатым и разнообразным составом, что обеспечивает организм ценными веществами. Особенно полезна для правильного питания сельдь.

Несмотря на это, многих людей отпугивает процесс чистки рыбы, который является хлопотным и неприятным. Поэтому мы предлагаем быстрый и легкий способ чистки сельди, которым пользуются норвежские хозяйки – жены рыбаков.

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Чтобы почистить сельдь без особого труда, нужны следующие вещи:

разделочная доска;

острый нож;

бумажные полотенца;

пинцет.

Лучше взять пластиковую доску для обработки рыбы, а не деревянную, поскольку ее легче очистить и она не так сильно впитывает запахи.

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Сначала нужно промыть рыбу под проточной водой, удалить голову и внутренние органы. Далее, снова промойте тушку, сделайте надрез и уберите пловец. В месте надреза подтяните кожуру рыбы пинцетом и стяните ее одним движением.

Теперь можно отделить филе от кости. Возьмите селедку за хвост одной рукой, а другой оторвите филе от ребер. Придерживая двумя пальцами позвоночник, отделите оставшуюся часть филе. С помощью этого простого метода можно быстро и без суеты почистить сельдь.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от характерного запаха во время приготовления рыбных блюд.

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