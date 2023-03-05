Как избавиться от характерного запаха рыбы во время приготовления блюд: простой лайфхак

Если вы часто любите рыбу, то знаете, что у нее свой особый запах, который нравится далеко не всем. Опытные шеф-повара знают, что делать с продуктом перед приготовлением, чтобы избавиться от этого запаха.

Во время приготовления на кухне стоит стойкий запах, особенно если у вас нет вытяжки, этот запах проникает в одежду и даже обои. Избавиться от него иногда очень тяжело. Воспользуйтесь этим лайфхаком для любой рыбы, кроме красной.

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Для этого перед приготовлением ее нужно "выкупать". Рыбу нужно хорошо выпотрошить, удалить жабры и тщательно промыть под проточной водой. Затем следует залить ее раствором, состоящий из трех столовых ложек 9-процентного уксуса и 1 литра воды и оставить на 10 минут.

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После чего рыбу следует просушить бумажным полотенцем и убрать лишнюю влагу и уже затем мариновать или солить и приправлять как обычно. Рыба любит соль, перец и кислинку, то есть перед запеканием или жаркой следует обработать лимонным соком. Таким образом вы избавитесь от характерного запаха.

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