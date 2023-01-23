Похожие на резиновую подошву: 8 ошибок, которые портят отбивные во время приготовления
Приготовление мяса – целое кулинарное искусство. Отбивные занимают не последнее место в рейтинге любимых блюд многих украинцев. Они отлично подходят ко многим гарнирам и даже дополняют бутерброды. Не испортить блюдо поможет здравый смысл и несколько кулинарных секретов. Сегодня мы поделимся с вами некоторыми из них и назовем основные ошибки, которые портят ваше блюдо.
1. Выбирайте правильное мясо
Для того чтобы отбивная получилась сочной, важно выбрать правильный и качественный кусок мяса.
- Свинина. Идеальными частями для быстрого приготовления отбивной являются бедро, лопатка, ошейки. Цвет свинины должен быть светло-розовым. Обязательно наличие небольшой жировой прослойки. При обжаривании это влияет на вкус и сочность блюда.
- Говядина. Для отбивных из говядины лучше выбирать филе, бедро или ростбиф. Цвет мяса должен быть светло-красным. Желательно выбирать зрелое мясо. При нажатии на кусок он не сразу пружинит. Образуется ямка, которая постепенно приобретет прежнюю форму. Из телятины получаются более нежные отбивные, чем из свинины.
- Курица. Для куриных отбивных лучше выбрать филе цыпленка. Так вы получите нежнейшее блюдо.
- Баранина. Подходят для этого блюда нога, филе, бедро, ошейки. Чем моложе ягненок, тем светлее цвет мяса и менее специфический запах.
2. Правильно размораживайте
Если вы используете замороженное мясо, лучше его разморозить в естественных условиях. Желательно, чтобы процесс размораживания проходил медленно в холодильнике (в нижнем отделении). Если процесс ускорять в микроволновке или под струей воды, то это повлияет на сочность и вкусовые качества блюда. Следует помнить, что время жарки размороженного мяса сокращается. Свежее готовится немного подольше.
3. Толщина идеальных отбивных
Нарезать мясо для отбивных нужно поперек волокон, маленькими кусками шириной от 1 до 1,5 см. Это делается для того, чтоб мясо отлично прожаривалось и не оставалось сырым.
4. Просушите мясо
Мясо для жарки необходимо промыть и обязательно просушить, иначе из мокрого куска вода попадет на сковороду и снизит температуру жарки, а это нежелательно. Нужно, чтобы мясо схватилось корочкой как можно быстрее, тогда сок из него не вытечет, а блюдо, соответственно, получится очень сочным.
5. Легко отбейте
Отбивать мясо нужно легко и нежно. Здесь главное не переусердствовать, чтобы мясо не выпустило весь сок. Оно не должно просвечиваться. В противном случае вы рискуете получить на обед или ужин кусок "резины", а не сочное блюдо.
6. Соль, приправы, маринады
Солить отбивные нужно только в конце жарки. Если посолить их заранее, то мясо пустит сок и отбивная получится сухой. Замените обычную соль морской.
Что касается приправ, то для вкусного мяса черного перца. Конечно, по желанию можно добавлять чеснок, розмарин, а также другие приправы и специи, но их не должно быть много. Важно чувствовать вкус мяса, а не добавок.
Можно мясо замариновать в толченом чесноке или луке. Это придаст сочности и вкусу блюда. Особенно рекомендуют мариновать говядину – например, в вине или лимонном соке. Уксус также способен размягчать волокна.
7. Масло, сухари и яйца для сочности
После того как приправьте мясо специями, следует по обе стороны обмазать его маслом. Это поможет сберечь сок в мясе.
Также для хранения сока можно использовать панировку. Взбейте сырые яйца, и перед тем как класть кусок мяса на сковороду, погрузить его в яичную смесь, а затем обвалять в панировочных сухарях.
8. Правильно жарьте
Хорошо использовать для приготовления сковороду с антипригарным покрытием. Если ее нет, тогда в обычную сковороду добавьте немного растительного масла и хорошо раскалите. При соприкосновении с горячей поверхностью мясо сразу запечется и позволит соку вытечь изнутри.
Если сковорода хорошо прогрета, достаточно примерно 2 минуты для баранины и курицы, 3 минуты для свинины и 4 минуты для говядины, чтобы прожарить кусок с каждой стороны. Если мясо не успевает покрыться аппетитной корочкой, температуру нагрева следует увеличить.
Не используйте вилки для переворачивания мяса, а также для проверки готовности, иначе повредите корочку и мясной сок вытечет.
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