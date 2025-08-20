Армия РФ атаковала дронами Ахтырку в Сумской области: есть раненые, среди них - дети (фото)

В ночь на 20 августа российские войска нанесли массированный удар дронами по Ахтырке на Сумщине. В результате атаки пострадали 14 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщили Национальная полиция и прокуратура Сумской области в Telegram. Во время обстрела был поврежден многоквартирный дом, более десятка частных домов, хозяйственные постройки и гаражи. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и взрывотехники, возбуждены уголовные производства по статье о военных преступлениях.

Читайте также: РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото)

В прокуратуре уточнили, что атака продолжалась с 00:05 до 00:18, оккупанты использовали 15 беспилотников. За помощью к врачам обратилась семья с тремя детьми от пяти месяцев до шести лет. В общей сложности повреждено по меньшей мере 13 частных домов.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!