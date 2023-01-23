Схожі на гумову підошву: 8 помилок, які псують відбивні під час приготування

Приготування м'яса – це ціле кулінарне мистецтво. Відбивні займають не останнє місце в рейтингу улюблених страв багатьох українців. Вони чудово підходять до багатьох гарнірів і навіть доповнюють бутерброди. Не зіпсувати страву допоможе здоровий глузд і декілька кулінарних секретів. Сьогодні ми поділимося з вами деякими з них та назвемо основні помилки, які псують вашу страву.

1. Обирайте правильне м’ясо

Для того, щоб відбивна вийшла соковитою, важливо вибрати правильний і якісний шматок м'яса.

Свинина. Ідеальними частинами для швидкого приготування відбивної є стегно, лопатка, ошийок. Колір свинини має бути світло-рожевим. Обов'язково наявність невеликого жирового прошарку. При обсмажуванні це впливає смак і соковитість страви.

Ідеальними частинами для швидкого приготування відбивної є стегно, лопатка, ошийок. Колір свинини має бути світло-рожевим. Обов'язково наявність невеликого жирового прошарку. При обсмажуванні це впливає смак і соковитість страви. Яловичина. Для відбивних із яловичини краще вибирати філе, стегно або ростбіф. Колір м'яса має бути світло-червоним. Бажано вибирати зріле м'ясо. При натисканні на шматок воно не відразу пружинить. Утворюється ямка, яка поступово набуде колишню форму. З телятини виходять ніжніші відбивні, ніж зі свинини.

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Курка. Для курячих відбивних краще вибрати філе курчати. Так ви отримаєте найніжнішу страву.

Для курячих відбивних краще вибрати філе курчати. Так ви отримаєте найніжнішу страву. Баранина. Підходять для цієї страви нога, філе, стегно, ошийок. Чим молодше ягня, тим світліший колір м'яса і менш специфічний запах.

2. Правильно розморожуйте

Якщо ви використовуєте заморожене м'ясо, краще його розморозити в природних умовах. Бажано, щоб процес розморожування відбувався повільно в холодильнику (у нижньому відділенні). Якщо процес прискорювати в мікрохвильовій печі або під струменем води, то це вплине на соковитість і смакові якості страви. Слід пам'ятати, що час смаження розмороженого м'яса скорочується. Свіже готується трохи довше.

3. Товщина ідеальних відбивних

Нарізати м'ясо для відбивних необхідно упоперек волокон, невеликими шматками товщиною від 1 до 1,5 см. Це робиться для того, щоб м'ясо добре просмажувалося і не залишалося сирим.

4. Просушіть м’ясо

М'ясо для смаження необхідно промити і обов'язково просушити, інакше з мокрого шматка вода потрапить на сковороду і зменшить температуру смаження, а це небажано. Потрібно, щоб м'ясо схопилося скоринкою якнайшвидше, тоді сік з нього не витече, а страва, відповідно, вийде дуже соковитою.

5. Легко відбийте

Відбивати м'ясо потрібно легко та ніжно. Тут головне не перестаратися, щоб м'ясо не випустило весь сік. Воно не повинно просвічуватись. В іншому випадку ви ризикуєте отримати на обід або вечерю шматок "гуми", а не соковиту страву.

6. Сіль, приправи, маринади

Солити відбивні потрібно лише наприкінці смаження. Якщо посолити їх заздалегідь, то м'ясо пустить сік і відбивна вийде сухою. Замініть звичайну сіль на морську.

Щодо приправ, то для смачного м'яса досить чорного перцю. Звичайно, за бажанням можна додавати часник, розмарин, а також інші приправи та спеції, але їх не повинно бути багато. Важливо відчувати смак м'яса, а не добавок.

Можна м'ясо замаринувати в товченому часнику або цибулі. Це додасть соковитості та смаку страві. Особливо рекомендують маринувати яловичину – наприклад, у вині чи лимонному соку. Оцет також здатний розм'якшувати волокна.

7. Олія, сухарі та яйця для соковитості

Після того як приправте м'ясо спеціями, слід з обох боків обмазати його олією. Це допоможе зберегти сік у м'ясі.

Також для збереження соку можна використовувати паніровку. Збийте сирі яйця, і перед тим як класти шматок м'яса на сковороду, занурити його в яєчну суміш, а потім обваляти в панірувальних сухарях.

8. Правильно смажте

Добре використовувати для приготування сковороду з антипригарним покриттям. Якщо її немає, тоді в звичайну сковороду додайте трохи олії і добре розжарте. При зіткненні з гарячою поверхнею м'ясо відразу запечеться і дозволить соку витекти зсередини.

Якщо сковорода добре прогріта, достатньо приблизно 2 хвилин для баранини і курки, 3 хвилин для свинини і 4 хвилин для яловичини, щоб просмажити шматок з кожного боку. Якщо м'ясо не встигає покритися апетитною скоринкою, температуру нагріву варто збільшити.

Не використовуйте вилки для перевертання м'яса, а також для перевірки готовності, інакше пошкодите скоринку, і м'ясний сік витече.

Зазначимо, чудовим доповненням до відбивних стане картопляне пюре, проте далеко не завжди воно виходить ніжним та ароматним. Часто в кастрюлі можгна побачити рідку, прісну суміш з грудочками, які ніхто не хоче їсти. Ми розповіли про 6 основних помилок, які псують картопляне пюре.

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