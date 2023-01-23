Схожі на гумову підошву: 8 помилок, які псують відбивні під час приготування
Приготування м'яса – це ціле кулінарне мистецтво. Відбивні займають не останнє місце в рейтингу улюблених страв багатьох українців. Вони чудово підходять до багатьох гарнірів і навіть доповнюють бутерброди. Не зіпсувати страву допоможе здоровий глузд і декілька кулінарних секретів. Сьогодні ми поділимося з вами деякими з них та назвемо основні помилки, які псують вашу страву.
1. Обирайте правильне м’ясо
Для того, щоб відбивна вийшла соковитою, важливо вибрати правильний і якісний шматок м'яса.
- Свинина. Ідеальними частинами для швидкого приготування відбивної є стегно, лопатка, ошийок. Колір свинини має бути світло-рожевим. Обов'язково наявність невеликого жирового прошарку. При обсмажуванні це впливає смак і соковитість страви.
- Яловичина. Для відбивних із яловичини краще вибирати філе, стегно або ростбіф. Колір м'яса має бути світло-червоним. Бажано вибирати зріле м'ясо. При натисканні на шматок воно не відразу пружинить. Утворюється ямка, яка поступово набуде колишню форму. З телятини виходять ніжніші відбивні, ніж зі свинини.
- Курка. Для курячих відбивних краще вибрати філе курчати. Так ви отримаєте найніжнішу страву.
- Баранина. Підходять для цієї страви нога, філе, стегно, ошийок. Чим молодше ягня, тим світліший колір м'яса і менш специфічний запах.
2. Правильно розморожуйте
Якщо ви використовуєте заморожене м'ясо, краще його розморозити в природних умовах. Бажано, щоб процес розморожування відбувався повільно в холодильнику (у нижньому відділенні). Якщо процес прискорювати в мікрохвильовій печі або під струменем води, то це вплине на соковитість і смакові якості страви. Слід пам'ятати, що час смаження розмороженого м'яса скорочується. Свіже готується трохи довше.
3. Товщина ідеальних відбивних
Нарізати м'ясо для відбивних необхідно упоперек волокон, невеликими шматками товщиною від 1 до 1,5 см. Це робиться для того, щоб м'ясо добре просмажувалося і не залишалося сирим.
4. Просушіть м’ясо
М'ясо для смаження необхідно промити і обов'язково просушити, інакше з мокрого шматка вода потрапить на сковороду і зменшить температуру смаження, а це небажано. Потрібно, щоб м'ясо схопилося скоринкою якнайшвидше, тоді сік з нього не витече, а страва, відповідно, вийде дуже соковитою.
5. Легко відбийте
Відбивати м'ясо потрібно легко та ніжно. Тут головне не перестаратися, щоб м'ясо не випустило весь сік. Воно не повинно просвічуватись. В іншому випадку ви ризикуєте отримати на обід або вечерю шматок "гуми", а не соковиту страву.
6. Сіль, приправи, маринади
Солити відбивні потрібно лише наприкінці смаження. Якщо посолити їх заздалегідь, то м'ясо пустить сік і відбивна вийде сухою. Замініть звичайну сіль на морську.
Щодо приправ, то для смачного м'яса досить чорного перцю. Звичайно, за бажанням можна додавати часник, розмарин, а також інші приправи та спеції, але їх не повинно бути багато. Важливо відчувати смак м'яса, а не добавок.
Можна м'ясо замаринувати в товченому часнику або цибулі. Це додасть соковитості та смаку страві. Особливо рекомендують маринувати яловичину – наприклад, у вині чи лимонному соку. Оцет також здатний розм'якшувати волокна.
7. Олія, сухарі та яйця для соковитості
Після того як приправте м'ясо спеціями, слід з обох боків обмазати його олією. Це допоможе зберегти сік у м'ясі.
Також для збереження соку можна використовувати паніровку. Збийте сирі яйця, і перед тим як класти шматок м'яса на сковороду, занурити його в яєчну суміш, а потім обваляти в панірувальних сухарях.
8. Правильно смажте
Добре використовувати для приготування сковороду з антипригарним покриттям. Якщо її немає, тоді в звичайну сковороду додайте трохи олії і добре розжарте. При зіткненні з гарячою поверхнею м'ясо відразу запечеться і дозволить соку витекти зсередини.
Якщо сковорода добре прогріта, достатньо приблизно 2 хвилин для баранини і курки, 3 хвилин для свинини і 4 хвилин для яловичини, щоб просмажити шматок з кожного боку. Якщо м'ясо не встигає покритися апетитною скоринкою, температуру нагріву варто збільшити.
Не використовуйте вилки для перевертання м'яса, а також для перевірки готовності, інакше пошкодите скоринку, і м'ясний сік витече.
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