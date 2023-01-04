Як потрібно доглядати за малиною: сім важливих правил

Малина може давати рясний врожай, якщо правильно доглядати за нею. Одним з важливих правил є посадка у комфортному для рослини місці.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" розповіли про сім важливих правил щодо догляду за малиною. Також не забувайте про вчасне прорідження та підживлення.

1. Малина не любить тінь, тому обирайте місця, на які добре потраплятиме сонце.

2. У червні потрібно проріджувати кущі малини, поки відсутні стиглі ягоди і зелень малини ще не дуже велика. Β кожному кущі залишаємо по два найкращих молодих пагони.

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3. Β середини липня зрізати пагонам верхівки на 10-15 см.

4. Не скупіться на добрива. Ранньою весною під кожен кущ потрібно висипати по 5-7 л перегною. Він не дає землі пересихати, та й підкормка для рослин просто необхідна. За літо малина повинна вигнати потужні стебла.

5. Восени після вирізки стебел, що відродили, підсипте під кожний кущ ще пів відра перегною з додаванням 0,5 склянки суперфосфату.

6. Малина є досить ніжною рослиною, тому підв'язуйте стебла до шпалери: вітром качає кущі, і ніжні бічні гілочки ламаються, особливо коли вони навантажені ягодами.

7. Садіть тільки здорові рослини місцевих сортів.

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Малина – одна з найулюбленіших ягідних культур у наших садах. Її можна висаджувати і навесні, і восени. Але з огляду на цикли розвитку цієї культури бажано посадкові роботи проводити після закінчення періоду вегетації.

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