Как нужно ухаживать за малиной: семь важных правил

Малина может давать обильный урожай, если правильно ухаживать за ней. Одним из важных правил является посадка в удобном для растения месте.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали о семи важных правилах по уходу за малиной. Также не забывайте о своевременном прореживании и подкормке.

1. Малина не любит тень, поэтому выбирайте места, на которые будет хорошо попадать солнце.

2. В июне нужно прореживать кусты малины, пока отсутствуют спелые ягоды и зелень малины еще не слишком велика. Β каждом кусте оставляем по два лучших молодых побега.

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3. Β середины июля срезать побегам верхушки на 10-15 см.

4. Не скупитесь на удобрения. Ранней весной под каждый куст нужно высыпать по 5-7 л перегноя. Он не дает земле пересыхать, да и подкормка для растений просто необходима. За лето малина должна изгнать мощные стебли.

5. Осенью после вырезки возродивших стеблей подсыпьте под каждый куст еще пол ведра перегноя с добавлением 0,5 стакана суперфосфата.

6. Малина является достаточно нежным растением, поэтому подвязывайте стебли к обоям: ветром качает кусты, и нежные боковые веточки ломаются, особенно когда они нагружены ягодами.

7. Сажайте только здоровые растения местных сортов.

Напомним, что большинство людей выбирают привычную красную малину. Хотя желтая совсем не уступает своей "колезье" во вкусовых качествах и плодовитости. В материале читайте несколько сортов, которые будут приносить щедрый урожай. Некоторые морозостойкие.

Малина – одна из самых любимых ягодных культур в наших садах. Ее можно высаживать и весной, и осенью. Но, учитывая циклы развития этой культуры, желательно посадочные работы проводить по окончании периода вегетации.

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