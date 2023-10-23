Як оновити інтер‘єр кухні, якщо у вас обмежений бюджет: поради дизайнерів

Якщо у вас обмежений бюджет, але ви мрієте оновити свою кухню, ми поділимося кількома ідеями, які дозволять вам змінити зовнішній вигляд кухні, не витрачаючи велику кількість коштів. Щоб кардинально поміняти вигляд кухні, не обов’язково робити капітальний ремонт.

Про це пише Радіотрек.

Оновлення кольору шаф

Змінити атмосферу на кухні можна швидко та ефективно, просто перефарбувавши кухонні шафи. Навіть якщо ви звернетесь до професіоналів для цієї роботи, все одно буде в рази дешевше і швидше, ніж робити повний ремонт.

Ви можете значно змінити вигляд кухні, додавши яскраві кольори, такі як темно-фіолетовий, темно-синій або лісовий-зелений.

Освітлення

Ефективне освітлення може визначати загальний вигляд кухні. Можливо, вашому простору не вистачає точкового освітлення. Ручні світильники можуть значно покращити деталізацію кухні і надати їй більш вишуканий вигляд. Для кухонь у стилі мінімалізму підходять витончені металеві світильники простих форм.

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Заміна стільниць

Це може бути не найбільш бюджетним рішенням, але воно дійсно дієве. Через кілька років після ремонту стільниці можуть зноситися, що впливає на зовнішній вигляд кухні. Найкращий варіант - замінити старі стільниці на нові, виготовлені з іншого матеріалу.

Для економічного варіанту можна розглянути дерев'яні стільниці, які додають тепла кухні, на відміну від мармуру чи натурального каменю. Проте, дерев'яні стільниці вимагають особливого догляду.

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