Як самостійно укласти ламінат вдома: поради щодо ремонту

Коли справа доходить до проєктів благоустрою будинку, укладання ламінату є популярним вибором для багатьох домовласників. UAportal підготував практичні поради про те, як укласти ламінат самостійно, заощадивши час та гроші на наймані професіонала.

Виміряйте та сплануйте

Почніть з вимірювання довжини та ширини кімнати, враховуючи всі куточки та ніші. Отримавши результати вимірювань, розрахуйте загальну площу необхідного покриття для підлоги, враховуючи рекомендований відсоток відходів. Потім сплануйте розкладку, визначивши напрямок дощок та визначивши, де вони повинні починатися та закінчуватися.

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Підготуйте основу

Почніть з видалення будь-якого існуючого килима, плитки або інших матеріалів для підлоги. Переконайтеся, що основа чиста, рівна і очищена від сміття. При необхідності використовуйте суміш, що вирівнює, щоб усунути всі нерівності. Крім того, перевірте, чи немає проблем з вологістю або вогкістю, і усуньте їх, перш ніж приступати до роботи.

Акліматизація підлогового покриття

Відкрийте коробки з ламінатними дошками і дайте постояти в кімнаті не менше 48 годин перед укладанням. Цей процес дозволить дошкам пристосуватися до температури та вологості в приміщенні, запобігаючи будь-яким проблемам розширення або стиснення надалі. Обов'язково дотримуйтесь рекомендацій виробника за часом та умовами акліматизації.

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Укладання підкладки та початок укладання дощок

Підкладка – це важливий шар, який забезпечує амортизацію, звукоізоляцію та захист від вологи для вашої підлоги, що ламінує. Покладіть відповідну підкладку, дотримуючись інструкцій виробника. Після того, як підкладка укладена, можна приступати до укладання дощок. Почніть з кута кімнати, при цьому пазова сторона має бути звернена до стіни. Залишіть невеликий зазор, зазвичай близько 1/4 дюйма, між дошками та стінами, щоб забезпечити можливість розширення. Використовуйте розпірки для підтримки постійного проміжку протягом укладання.

Продовжуйте укладання та завершальні штрихи

Щоб створити візуально привабливий малюнок, робіть шви між дошками у шаховому порядку. Використовуйте колодку та киянку, щоб забезпечити щільне та надійне з'єднання. Коли ви дійдете до кінця ряду, виміряйте і обріжте останню дошку залишивши зазор в 1/4 дюйма. Не забудьте надіти відповідні засоби захисту, такі як захисні окуляри та наколінники під час різання дощок. Нарешті, встановіть плінтуси або чвертькруглі молдинги, щоб закрити прозорі зазори, і насолоджуйтесь своїм новим ламінатом.

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