Как самостоятельно уложить ламинат дома: советы по ремонту

Когда дело доходит до проектов по благоустройству дома, укладка ламината является популярным выбором для многих домовладельцев. UAportal подготовил практические советы о том, как уложить ламинат самостоятельно, сэкономив время и деньги на найме профессионала.

Измерьте и спланируйте

Начните с измерения длины и ширины комнаты, учитывая все уголки и ниши. Получив результаты измерений, рассчитайте общую площадь необходимого напольного покрытия, учитывая рекомендуемый процент отходов. Затем спланируйте раскладку, определив направление досок и определив, где они должны начинаться и заканчиваться.

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Подготовьте основание

Начните с удаления любого существующего ковра, плитки или других напольных материалов. Убедитесь, что основание чистое, ровное и очищено от мусора. При необходимости используйте выравнивающую смесь, чтобы устранить все неровности. Кроме того, проверьте, нет ли проблем с влажностью или сыростью, и устраните их, прежде чем приступать к работе.

Акклиматизация напольного покрытия

Откройте коробки с ламинатными досками и дайте им постоять в комнате не менее 48 часов перед укладкой. Этот процесс позволит доскам приспособиться к температуре и влажности в помещении, предотвращая любые проблемы расширения или сжатия в дальнейшем. Обязательно следуйте рекомендациям производителя по времени и условиям акклиматизации.

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Укладка подложки и начало укладки досок

Подложка – это важный слой, который обеспечивает амортизацию, звукоизоляцию и защиту от влаги для вашего ламинированного пола. Уложите подходящую подложку, следуя инструкциям производителя. После того как подложка уложена, можно приступать к укладке досок. Начните с угла комнаты, при этом пазовая сторона должна быть обращена к стене. Оставьте небольшой зазор, обычно около 1/4 дюйма, между досками и стенами, чтобы обеспечить возможность расширения. Используйте распорки для поддержания постоянного зазора на протяжении всей укладки.

Продолжайте укладку и завершающие штрихи

Чтобы создать визуально привлекательный рисунок, делайте швы между досками в шахматном порядке. Используйте колодку и киянку, чтобы обеспечить плотное и надежное соединение. Когда вы дойдете до конца ряда, измерьте и обрежьте последнюю доску, оставив зазор в 1/4 дюйма. Не забудьте надеть соответствующие средства защиты, такие как защитные очки и наколенники, во время резки досок. Наконец, установите плинтусы или четвертькруглые молдинги, чтобы закрыть зазоры для расширения, и наслаждайтесь своим новым ламинатом.

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