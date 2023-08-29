Як обрізати листя ірисів, щоб не нанести шкоди: поради городників

Іриси – це популярні весняні квіти, за якими не потрібний особливий догляд.

Але новачкам у садівництві важливо знати, що восени слід підстригти іриси, щоб забезпечити їм розкішне цвітіння навесні. Зазвичай цю процедуру рекомендується проводити ввечері, коли в коренях зберігається значна кількість вологи, яка може випаровуватися під впливом спеки.

Про це пише radiotrek.

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Досвідчені городники рекомендують обрізати листя ірисів в формі конуса. Цей метод також сприяє збереженню вологи в рослині. Після обрізки рослини корисно посипати вугіллям, що допомагає запобігти зараженню грибковими захворюваннями.

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На наступний день після обрізання рекомендується покрити нижню частину рослин пухким шаром землі. Якщо передбачається сувора зима, корисно додатково укрити іриси.

Уникайте обрізання ірисів після дощу, це може призвести до серйозних захворювань рослин.

Нагадаємо, ми вже писали, коли обрізати іриси.

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