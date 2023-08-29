Как обрезать листья ирисов, чтобы не причинить вреда: советы огородников

Ирисы – это популярные весенние цветы, за которыми не требуется особый уход.

Но новичкам в садоводстве важно знать, что осенью следует подстричь ирисы, чтобы обеспечить им роскошное цветение весной. Обычно эту процедуру рекомендуется проводить вечером, когда в корнях сохраняется значительное количество влаги, которое может улетучиваться под влиянием жары.

Об этом пишет radiotrek.

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Опытные огородники рекомендуют обрезать листья ирисов в форме конуса. Этот способ также способствует сохранению воды в растении. После обрезки растения полезно посыпать углем, что помогает предотвратить заражение грибковыми заболеваниями.

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На следующий день после обрезки рекомендуется покрыть нижнюю часть растений рыхлым слоем земли. Если предполагается суровая зима, полезно дополнительно укрыть ирисы.

Избегайте обрезки ирисов после дождя, что может привести к серьезным заболеваниям растений.

Напомним, мы уже писали, когда обрезать ирисы.

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