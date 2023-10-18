Як обрізати троянди під зиму, щоб наступного року вони виросли високими та пишними

Троянди – це рослини, які вимагають особливого догляду, особливо восени, коли готуються до зими. Щоб ваші троянди вижили українські морози та були гарними у наступному сезоні, слід правильно обрізати та дати їм належну увагу.

Читайте також: Експерти пояснили, як захистити троянди від хвороб у жовтні

Осіння обрізка троянд зазвичай рекомендується при настанні регулярних нічних морозів до -5 градусів Цельсія. Це необхідно для того, щоб підготувати рослини до зими, підвищити їх стійкість до морозів і підготувати пагони до періоду спокою. Така обрізка також забезпечує кращий доступ до світла для решти рослини і сприяє зміцненню імунітету, пише hyser.com.

Троянди різних видів вимагають різного підходу:

Дорослі троянди та саджанці: Під час осінньої обрізки видаляють невизрілі, сухі, пошкоджені пагони, що загущують кущ. Стебла, що залишилися, можна вкоротити до висоти покривного матеріалу. Важливо залишити на кущі не більше 5 здорових гілок, які рівномірно ростуть. Плетисті троянди: Взимку пагони плетистих троянд обрізають мінімально, оскільки стебла пригинаються до землі, і вони не потребують обрізки на зиму. Паркові (кущові) троянди: Багато з них є зимостійкими та не вимагають обов'язкового укриття. У них слід видаляти мінімально: суцвіття, пошкоджені пагони та дрібні гілки, які загущують кущ. Чайно-гібридні троянди: Пагони цих троянд можна вкоротити наполовину або навіть сильно обрізати. Рослини легко переносять зиму і швидко ростуть нові гілки навесні. Також слід видаляти всі молоді пагони, які не визріли. Ґрунтопокривні троянди: Вони розкидисті і стеляться по землі, тому осінню їм не потрібна обрізка. Просто видаліть цвітіння.

Нагадаємо, ми розповіли про 5 корисних порад щодо догляду за кімнатними рослинами восени.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!