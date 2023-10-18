Как обрезать розы под зиму, чтобы в следующем году они выросли высокими и пышными

Розы – это растения, требующие особого ухода, особенно осенью, когда готовятся к зиме. Чтобы ваши розы выжили украинские морозы и были хорошими в следующем сезоне, следует правильно обрезать и дать им должное внимание.

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Осенняя обрезка роз обычно рекомендуется при наступлении регулярных ночных морозов до –5 градусов Цельсия. Это необходимо для того, чтобы подготовить растения к зиме, повысить их устойчивость к морозам и подготовить побеги к периоду покоя. Такая обрезка также обеспечивает лучший доступ к свету для остального растения и способствует укреплению иммунитета, пишет hyser.com.

Розы разных видов требуют разного подхода:

Взрослые розы и саженцы: Во время осенней обрезки удаляют незрелые, сухие, поврежденные побеги, загущающие куст. Оставшиеся стебли можно укоротить до высоты покровного материала. Важно оставить на кусте не более 5 здоровых ветвей, равномерно растущих. Плетистые розы: Зимой побеги плетистых роз обрезают минимально, поскольку стебли пригибаются к земле, и они не нуждаются в обрезке на зиму. Парковые (кустовые) розы: Многие из них зимостойки и не требуют обязательного укрытия. У них следует удалять минимально: соцветия, поврежденные побеги и мелкие ветки, загущающие куст. Чайно-гибридные розы: побеги этих роз можно укоротить наполовину или даже сильно обрезать. Растения легко переносят зиму и быстро растут новые ветви весной. Также следует удалять все молодые побеги, которые не созрели. Почвопокровные розы: Они развесистые и стелются по земле, поэтому осенью им не нужна обрезка. Просто удалите цветение.

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