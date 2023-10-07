Эксперты объяснили, как защитить розы от болезней в октябре

Определенные ошибки по уходу за розами осенью могут способствовать развитию нежелательных заболеваний. Удаление мусора имеет важное значение для долгосрочного здоровья растений.

Одной из самых больших ошибок в уходе за розами осенью являются листья и другой мусор, который накопился вокруг растения. Об этом сообщает Express.co.uk.

Оставшиеся листья создают среду, благоприятную для развития болезней. Именно поэтому важно убирать землю вблизи роз.

Читайте также: Как правильно ухаживать за розами осенью: советы садоводов

К счастью, растение не нуждается в дополнительном уходе, поэтому его легче подготовить к холодным месяцам. Одна из важнейших осенних задач с розами – убрать мусор под ними.

Люди, не имеющие возможности насладиться кустами роз в своем саду, могут захотеть использовать октябрь. Октябрь и ноябрь характеризуются дождями и более прохладной температурой, что означает, что новые растения потребуют меньше дополнительного полива.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!