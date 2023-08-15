Як очистити подушку без прання: лайфхак з содою

Часом подушки втрачають свій колишній блиск і починають здаватися сірими та пожовтілими. Це може бути через відмерлі клітини шкіри, сліди поту та засобів догляду, інколи супроводжуються неприємним запахом.

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Однак не обов'язково використовувати хімічні засоби з магазину, щоб відновити їхню свіжість. Простий лайфхак з кухонного арсеналу допоможе вам з цим справитися, пише life.nv.ua.

Для видалення жовтих плям та освіження подушок можна використовувати звичайну харчову соду. Ось як це зробити:

Зніміть наволочку з подушки. Рівномірно розподіліть тонкий шар харчової соди на поверхні подушки. Поставте подушку під сонячне проміння на дві-три години. Після відведеного часу, видаліть залишки харчової соди, за допомогою пилотягу чи іншого зручного засобу.

Цей простий метод допоможе поновити білизну та свіжість ваших подушок без необхідності в пральній машині. Навіть пожовтілі подушки можуть повернути свій первісний вигляд та комфорт за допомогою харчової соди та природного сонячного світла.

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