Как очистить подушку без стирки: лайфхак с содой

Иногда подушки теряют свой прежний блеск и начинают казаться серыми и пожелтевшими. Это может быть из-за отмерших клеток кожи, следов пота и средств ухода, иногда сопровождающихся неприятным запахом.

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Однако не обязательно использовать химические средства из магазина, чтобы восстановить их свежесть. Простой лайфхак из кухонного арсенала поможет вам с этим справиться, пишет life.nv.ua.

Для удаления желтых пятен и освежения подушек можно использовать обычную пищевую соду. Вот как это сделать:

Снимите наволочку с подушки. Равномерно распределите тонкий пласт пищевой соды на поверхности подушки. Поставьте подушку под солнечные лучи на два-три часа. После отведенного времени удалите остатки пищевой соды, с помощью пылетяга или другого удобного средства.

Этот простой способ поможет обновить белье и свежесть ваших подушек без необходимости в стиральной машине. Даже пожелтевшие подушки могут вернуть свой первоначальный вид и комфорт с помощью пищевой соды и солнечного света.

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