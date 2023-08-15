Как очистить подушку без стирки: лайфхак с содой
Иногда подушки теряют свой прежний блеск и начинают казаться серыми и пожелтевшими. Это может быть из-за отмерших клеток кожи, следов пота и средств ухода, иногда сопровождающихся неприятным запахом.
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Однако не обязательно использовать химические средства из магазина, чтобы восстановить их свежесть. Простой лайфхак из кухонного арсенала поможет вам с этим справиться, пишет life.nv.ua.
Для удаления желтых пятен и освежения подушек можно использовать обычную пищевую соду. Вот как это сделать:
- Снимите наволочку с подушки.
- Равномерно распределите тонкий пласт пищевой соды на поверхности подушки.
- Поставьте подушку под солнечные лучи на два-три часа.
- После отведенного времени удалите остатки пищевой соды, с помощью пылетяга или другого удобного средства.
Этот простой способ поможет обновить белье и свежесть ваших подушек без необходимости в стиральной машине. Даже пожелтевшие подушки могут вернуть свой первоначальный вид и комфорт с помощью пищевой соды и солнечного света.
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