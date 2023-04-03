Як очистити унітаз за допомогою піни для гоління: ефективний лайфхак

Піни для гоління можуть виявитися корисними не тільки для свого призначення, але й для різних домашніх справ. Вони можуть бути відмінним помічником у прибиранні, зокрема у чищенні унітаза.

Як повідомляє портал Sante plus, це можливо завдяки наявності жирних кислот та поверхнево-активних речовин в складі піни для гоління. Крім того, калієве мило, яке міститься в піні для гоління, має сильну очищувальну дію.

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Як правильно використовувати піну для гоління під час чищення унітаза

Перш за все, розпорошіть піну на унітаз і рівномірно розподіліть за допомогою щітки, призначеної для чищення унітаза, щоб продукт рівномірно розподілився і покрив всю поверхню. Потім залиште піну на 20-30 хвилин. Після цього ви можете повторно використати щітку для чищення, щоб видалити весь бруд. Нарешті, просто змийте воду в унітазі.

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Таким чином, піна для гоління може стати відмінним помічником в прибиранні, зокрема, при чищенні унітаза. Пам'ятайте, що перед застосуванням піни для гоління необхідно переконатися, що вона не містить шкідливих речовин, які можуть пошкодити поверхню матеріал.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз. Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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