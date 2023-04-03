Как очистить унитаз с помощью пены для бритья: эффективный лайфхак

Пены для бритья могут оказаться полезными не только для своего предназначения, но и для разных домашних дел. Они могут быть отличным помощником в уборке, в частности, в чистке унитаза.

Это возможно благодаря наличию жирных кислот и поверхностно-активных веществ в составе пены для бритья. Кроме того, калиевое мыло, содержащееся в пене для бритья, оказывает сильное очищающее действие.

Читайте также: Как быстро прочистить убитый унитаз: простой лайфхак

Как правильно использовать пену для бритья при чистке унитаза

Прежде всего, распылите пену на унитаз и равномерно распределите с помощью щетки, предназначенной для чистки унитаза, чтобы продукт равномерно распределился и покрыл всю поверхность. Затем оставьте пену на 20–30 минут. После этого вы можете повторно использовать щетку для чистки, чтобы удалить всю грязь. Наконец просто смойте воду в унитазе.

Видео дня

Таким образом, пена для бритья может стать отличным помощником в уборке, в частности, при чистке унитаза. Помните, что перед применением пены для бритья необходимо убедиться, что она не содержит вредных веществ, которые могут повредить поверхность материала.

Предлагаем узнать, какие предметы категорически не стоит бросать в унитаз. Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!