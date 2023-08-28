Як охолодити кімнату без кондиціонера: 6 способів

Зі збільшенням температур повітря влітку багато мешканців квартир без кондиціонера відчувають тяжкість і дискомфорт від спеки. Відчуття, ніби спека ніколи не закінчиться, може вибити з ритму повсякденного життя.

У виданні Pixel розповіли про поради, які можуть зробити період літа більш комфортним. Як впоратися зі спекою в кімнаті:

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Правильне провітрювання: одним із ключових моментів є провітрювання квартири в оптимальний час. Ранкове та вечірнє провітрювання допоможе позбавити кімнату надмірної спеки. Протягом гарячого дня рекомендується зачиняти вікна та затягувати їх фіранками. Вибір відповідних штор: встановлення блекаут штор, що відбивають сонячні промені. Вони захистять кімнату від надмірного нагрівання приміщення. Використання фольги на вікнах: застосування фольги на вікнах може допомогти відбити до 80% сонячних променів. Просто зволожте фольгу та приклейте її до віконних рам ззовні. Вентиляція приміщення: встановіть вентилятор, який розганятиме холодне, а не гаряче повітря. Зволожувач: він може допомогти створити більш комфортну атмосферу у квартирі. Охолодження ліжка: ще одним лайфхаком є поміщення постільної білизни на полицю холодильника, щоб охолодити її перед сном.

Завдяки цим порадам ви зможете пережити спеку у квартирі без кондиціонера більш ефективно та з комфортом. Це дасть можливість насолодитися літніми днями, навіть якщо температури піднімаються до високих позначок.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про декілька перевірених лайфхаків, які допоможуть охолодити кімнату в спеку без використання кондиціонера.

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