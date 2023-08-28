Как охладить комнату без кондиционера: 6 способов

С увеличением температур воздуха летом многие жильцы квартир без кондиционера испытывают тяжесть и дискомфорт от жары. Ощущение, будто жара никогда не закончится, может выбить из ритма повседневной жизни.

В издании Pixel рассказали о советах, которые могут сделать период лета более комфортным. Как справиться с жарой в комнате:

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Правильное проветривание: одним из ключевых моментов есть проветривание квартиры в оптимальное время. Утреннее и вечернее проветривание поможет лишить комнату излишней жары. В течение жаркого дня рекомендуется закрывать окна и затягивать занавесками. Выбор подходящих штор: установка блекаут штор, отражающих солнечные лучи. Они предохранят комнату от чрезмерного нагрева помещения. Использование фольги на окнах: использование фольги на окнах может помочь отразить до 80% солнечных лучей. Просто увлажните фольгу и приклейте ее к оконным рамам снаружи. Вентиляция помещения: установите вентилятор, разгоняющий холодный, а не горячий воздух. Увлажнитель: он может помочь создать комфортную атмосферу в квартире. Охлаждение кровати: еще одним лайфхаком является помещение постельного белья на полку холодильника, чтобы охладить его перед сном.

Благодаря этим советам вы сможете пережить жару в квартире без кондиционера более эффективно и комфортно. Это позволит насладиться летними днями, даже если температуры поднимаются до высоких отметок.

Напомним, ранее мы рассказали о нескольких проверенных лайфхаках, которые помогут охладить комнату в жару без использования кондиционера.

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