Как спастись от жары в помещении без кондиционера

Хранение комфортного температурного режима в квартире при сильной жаре может быть непростой задачей, особенно если отсутствует кондиционер. Однако есть дешевая и доступная альтернатива, которая поможет обеспечить прохладу в помещении – пузырчатая пленка, которая используется для упаковки хрупких предметов при транспортировке.

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Для создания природного барьера и улучшения теплоизоляции окон следует наклеить пузырчатую пленку на стеклопакет и раму, особенно если она изготовлена из металла, пишет Техдом. Пленка функционирует подобно двойному стеклу, где между двумя стеклянными слоями имеется воздушная подушка, обладающая высокими теплоизоляционными свойствами. Таким образом, пузырчатая плёнка замедляет проникновение жары внутрь помещения и создает эффективный барьер.

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Для правильной наклеивания пленки на окно следует придерживаться следующих шагов:

Измерить окно по вертикали и горизонтали и создать бумажный шаблон на основе полученных измерений; Разрезать пузырчатую пленку, используя бумажный шаблон, для получения необходимых заготовок; Смочить внутреннюю поверхность стекла окна с помощью пульверизатора с водой; Нанести пленку на увлажненную поверхность окна так, чтобы выступающие пузырьки были направлены к стеклу. Добавить несколько капель глицерина в воду, чтобы обеспечить лучшее прилипание пленки к стеклу.

Пленка имеет большое преимущество перед фольгой, которую иногда используют для защиты от жары. Она пропускает солнечный свет, не рвется столь быстро и может служить в течение нескольких сезонов. Такой простой и бюджетный лайфхак поможет создать комфортные условия на дому даже без кондиционера.

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