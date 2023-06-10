Какие продукты категорически нельзя есть в жару: вы будете удивлены

Жара ухудшает наше самочувствие и истощает. Чтобы улучшить свое состояние, следует обращать внимание на то, что вы едите. Некоторые продукты вообще лучше не употреблять в жаркую погоду.

Мороженое и холодные напитки

Летом каждый из нас в жару хочет выпить холодную воду и съесть мороженое, ошибочно полагая, что тело охладится. И действительно становится легче на короткое время, после чего ощущение жары становится еще сильнее. Объясняется это тем, что организм, реагируя на употребление холодного продукта, пытается согреть его до температуры тела, поэтому нам становится еще жарче.

Высокобелковые продукты

В жару организму труднее усваивать белок, ведь переваривая его он выделяет много тепла, поэтому становится еще жарче.

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Мочегонные продукты

Манго, фенхель, спаржа, сельдерей, артишоки, бананы, а также кофе, чай, газированные напитки и кофеинсодержащие напитки обладают мочегонным эффектом. В жару лучше ими не злоупотреблять, ведь тело потеет и теряет много влаги. Обезвоживание приводит к ухудшению самочувствия.

Острые продукты

Острые продукты заставляют наше тело "гореть изнутри". Поэтому от их употребление, логично, становится еще жарче.

Алкоголь

Вызывает сильнейшее обезвоживание и повышает угрозу теплового удара. Кроме того, алкогольные напитки увеличивают нагрузку на сердце.

Напомним, мы уже писали о японском методе охлаждения тела в жару.

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