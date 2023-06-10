Які продукти категорично не можна їсти у спеку: ви будете здивовані

Спека погіршує наше самопочуття та виснажує. Щоб покращити свій стан варто звертати увагу на те, що ви їсте. Деякі продукти взагалі краще не вживати у спекотну погоду.

Морозиво та холодні напої

Влітку кожен з нас у спеку хоче випити холодної води та з’їсти морозива, помилково вважаючи, що тіло охолодиться. І дійсно стає легше на короткий час, після чого відчуття спеки стає ще сильнішим. Пояснюється це тим, що організм реагуючи на вживання холодного продукту намагається зігріти його до температури тіла, тому нам стає ще спекотніше.

Високобілкові продукти

У спеку організму важче засвоювати білок, адже перетравлюючи його він виділяє багато тепла, тому стає ще спекотніше.

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Сечогінні продукти

Манго, фенхель, спаржа, селера, артишоки, банани, а також кава, чай, газовані напої та кофеїновмісні напої мають сечогінний ефект. У спеку краще ними не зловживати, адже тіло пітніє і втрачає багато вологи. Зневоднення призводить до погіршення самопочуття.

Гострі продукти

Гострі продукти змушують наше тіло “горіти зсередини". Тому від їх вживання, логічно, стає ще спекотніше.

Алкоголь

Викликає сильне зневоднення та підвищує загрозу теплового удару. Крім того, алкогольні напої збільшують навантаження на серце.

Нагадаємо, ми вже писали про японський метод охолодження тіла в спеку.

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