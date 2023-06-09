Як японці охолоджують тіло в спеку: названо дієві методи
Японці використовують цікавий метод порятунку від спеки влітку. Вони беруть легку хустку, змочують її водою та пов’язують на шию.
Мокра холодна хустка охолоджує тіло, яке в свою чергу віддає йому своє тепло, нагріваючи її. Таким чином температура тіла знижується.
Так можна не лише охолоджуватись у спеку, але й покращити самопочуття після тренування.
Охолоджувати по-японськи можна не лише тіло, але й пляшку з водою. Просто обмотайте мокрою хусткою пляшку з водою і покладіть у холодильник. Таким чином вода охолодиться у кілька разів швидше. За відсутності хустки можна взяти мокрий паперовий рушник або серветку.
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Ще трохи корисних порад для охолодження тіла:
– Опустіть руки у таз з холодною водою – ваше самопочуття покращиться.
– Одягніть мокрий одяг – нагріваючи його ваше тіло віддаватиме багато тепла тим самим охолоджуючись.
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