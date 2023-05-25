Як охолодити напій всього за 2 хвилини: лайфхак для спеки

Один із найпростіших способів охолодити напій – класти лід, проте це може розбавити його смак через додаткову воду. Але існує метод, який дозволяє зберегти смак напою незмінним, але здійснити швидке зниження температури.

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Ось як охолодити напій за 2 хвилини, використовуючи доступні матеріали:

Візьміть глибоку посудину з товстим дном і стінками; Налийте в посудину воду і додайте лід у співвідношенні 1:1; Додайте близько 2 столових ложок кухонної солі до цієї суміші; Помістіть свій напій в цю водно-льодову суміш і зачекайте всього 2 хвилини. Завдяки цьому методу ваш напій швидко охолодиться, даруючи приємну прохолоду в спекотну погоду.

Якщо перемішати напій під час процесу, ефект охолодження збільшиться, а температура спаде ще швидше. З правильним виконанням, ви зможете знизити температуру на 15 градусів.

Іони хлору та натрію в солі починають взаємодіяти з водою, спричиняючи хімічну реакцію. Зокрема, відбувається ендотермічна реакція, що вимагає поглинання тепла.

До речі, існує ще один спосіб швидкого охолодження напою, хоча він забере трохи більше часу. Візьміть рушник і змочіть його водою. Обмотайте склянку з напоєм рушником і помістіть у морозильник. Цей метод дозволить швидше охолодити рідину, порівняно з простим поміщенням склянки в морозильник.

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