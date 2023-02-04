Как очистить холодильник от наклеек и следов магнитов: действенные лайфхаки

Время идет и все чаще на кухнях можно встретить минималистичный дизайн и хорошо подобранный декор. Куча магнитиков и наклейок на холодильнике, которые попадали в дом в качестве сувениров после путешествий и подарочных бонусов в йогуртах и чаях, со временем раздражают. Магниты трудно вытирать, а наклейки практически невозможно отодрать от дверцы холодильника. Что же делать, если вы уже приняли решение, освободить вашу технику от этих украшений, а на поверхности остались теплые следы от магнитов и куски наклейок? UAportal собрал самые лучшие способы, которые помогут очистить ваш холодильник.

Сразу отметим, что недопустимо использование в процессе ухода щеток с жесткой щетиной и губок, которые могут поцарапать электроприбор. Выбирайте ткань из микрофибры или используйте мягкую сторону губки.

Чем отмыть наклейки из холодильника

Все зависит от химического состава клея, находящегося на наклейке. Определить тип клея "на глаз" невозможно, поэтому придется пробовать все подряд – и какое-то средство обязательно сработает. Начинайте с более щадящих вариантов и постепенно переходите к "тяжелой артиллерии".

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Следы этикеток или скотча легко размачиваются с помощью уксусной эссенции, спирта/водки или масла:

любое из перечисленных средств нанесите на кусочек ваты и приложите его к клейкому участку, оставьте на 10 минут;

на губку капните жидкое мыло, вспеньте и ототрите клей;

промойте водой и протрите сухой тканью.

Эффективно удаляет пятна такого вида WD-40 – аэрозольный препарат, предназначенный для защиты деталей от коррозии. В его составе есть Уайт-спирит, благодаря чему ватный диск с нанесенным составом очень быстро удалит клей.

Чем отмыть следы от магнитов

Зубная паста

В этом деле наиболее эффективно справляется белая зубная паста. Главное, чтобы в ней не было цветных примесей. И, конечно, не используйте зубной порошок.

Просто нанесите достаточный пласт пасты на загрязнение и оставьте на 5 минут, затем немного смочите ткань из микрофибры и круговыми движениями растирайте пасту по поверхности холодильника. Не давите сильно на дверцу, чтобы не повредить покрытие. Через некоторое время вы заметите, что следы исчезают. Когда почувствуете, что паста сгущается, можете смочить тряпку снова. После очистки смойте пасту влажной мягкой тряпкой и протрите насухо. При необходимости вы можете повторить процедуру.

Меламиновая губка

Меламиновые губки – это новый вид маленького незаменимого помощника для хозяек всего мира. Они покорили мир благодаря своим волшебным свойствам очищения от стойких загрязнений любых поверхностей. По своей сути они – нечто среднее между обычной губкой, к которой мы привыкли, и наждачной бумагой. На ощупь – мягкая губка, но действия как у наждачки, поэтому использовать ее необходимо очень осторожно, чтобы не повредить покрытие.

Конечно, некоторые поверхности меламиновая губка может очистить в сухом виде, но производитель рекомендует использовать ее влагой. Намочите губку и отожмите ее между ладонями (не забудьте надеть перчатки), не сгибая и не выкручивая. Далее используйте как обычную губку, но без чистящих средств. Если небольшое загрязнение, рекомендуется использовать не всю губку, а отрезать часть и использовать ее. После окончания работы протрите ранее загрязненное место сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Спирт и уксус

В разбавленном виде (наполовину с водой) этиловый спирт и уксус быстро справляются со значительными загрязнениями путем обычного протирания.

Если же на холодильнике оказались не поддающиеся никаким средствам точечные пятна, сделайте ватные турунды или воспользуйтесь ватной палочкой, смочите их в неразбавленном спирте или уксусе и приложите на 2-3 минуты к пятну.

Как только заметите, что вата окрасилась в цвет пятнышка, смените ее и проделайте процедуру снова. Так надо делать, пока загрязнение не исчезнет.

Напомним, если весомая дощечка для нарезки продуктов потемнела и имеет неприятный запах – воспользуйтесь этими лайфхаками. Эти методы позволят не только избавиться от стойких пятен, но и обеззаразить их и избавиться от запаха рыбы или мяса.

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