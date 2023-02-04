Як очистити холодильник від наліпок та слідів магнітів: дієві лайфхаки

Час іде і все частіше на кухнях можна зустріти мінімалістичний дизайн та вдало підібраний декор. Купа магнітиків та наліпок на холодильнику, які попадали у дім в якості сувенірів після подорожей та подарункових бонусів у йогуртах та чаях, із часом дратують. Магніти важко витирати, а наліпки практично неможливо віддерти від дверцят холодильника. Що ж робити, якщо ви вже прийняли рішення, звільнити вашу техніку від цих "прикрас", а на поверхні залишились тепні сліди від магнітів та шматки наліпок? UAportal зібрав найкращі способи, які допоможуть очистити ваш холодильник.

Одразу зазначимо, що неприпустимим є використання в процесі догляду щіток з жорсткою щетиною та губок, які можуть подряпати електроприлад. Обирайте тканину з мікрофібри або використовуйте м’яку сторону губки.

Чим відмити наклейки з холодильника

Все залежить від хімічного складу клею, що був на наклейці. Визначити тип клею "на око" неможливо, тому доведеться пробувати все поспіль - і якийсь засіб обов'язково спрацює. Починайте з більш щадних варіантів і поступово переходьте до "важкої артилерії".

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Сліди від етикеток або скотчу легко розмочуються за допомогою оцтової есенції, спирту/горілки або олії:

будь-який із перерахованих засобів нанесіть на шматочок вати і прикладіть його до клейкої ділянки, залиште на 10 хвилин;

на губку капніть рідке мило, спіньте і відітріть клей;

промийте водою і витріть сухою тканиною.

Ефективно видаляє плями такого виду WD-40 – аерозольний препарат, призначений захисту деталей від корозії. У його складі є Уайт-спірит, завдяки чому ватний диск із нанесеним складом дуже швидко видалить клей.

Чим відмити сліди від магнітів

Зубна паста

У цій справі найефективніше справляється біла зубна паста. Головне, щоб в ній не було кольорових домішок. І, звичайно, не використовуйте зубний порошок.

Просто нанесіть достатній шар пасти на забруднення і залиште на 5 хвилин, потім трохи змочіть тканину з мікрофібри і круговими рухами розтирайте пасту по поверхні холодильника. Не тисніть сильно на дверцята, аби не пошкодити покриття. Через деякий час ви помітите, що сліди зникають. Коли відчуєте, що паста густішає, можете змочити ганчірку знову. Після очищення змийте пасту вологою м’якою ганчіркою та витріть насухо. За необхідності можете повторити процедуру.

Меламінова губка

Меламінові губки – це новий вид маленького незамінного помічника для господарок усього світу. Вони підкорили світ завдяки своїм чарівним властивостям очищення від стійких забруднень будь-яких поверхонь. За своєю суттю вони – щось середнє між звичайною губкою, до якої ми всі звикли, та наждачним папером. На дотик - м'яка губка, але дії як у наждачки, тому використовувати її необхідно дуже обережно, щоб не пошкодити покриття.

Звичайно, деякі поверхні меламінова губка може очистити в сухому вигляді, але виробник рекомендує використовувати її вологою. Намочіть губку і відіжміть її між долонями (не забудьте вдягнути рукавички), не згинаючи і не викручуючи. Далі використовуйте як звичайну губку, але без засобів для чищення. Якщо забруднення невелике, рекомендується використовувати не всю губку, а відрізати частину і використовувати її. Після закінчення роботи протріть раніше забруднене місце спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.

Спирт та оцет

У розбавленому вигляді (наполовину з водою) етиловий спирт та столовий оцет швидко справляються із значними забрудненнями шляхом звичайного протирання.

Якщо ж на холодильнику виявились точкові плями, які не піддаються жодним засобам, зробіть ватяні турунди або скористайтеся ватяною паличкою, змочіть їх у нерозбавленому спирті або оцті і прикладіть на 2-3 хвилини до плями.

Як тільки помітите, що вата забарвилася в колір цятки, змініть її і проробіть процедуру знову. Так треба робити доти, доки забруднення не зникне.

Нагадаємо, якщо ваща дощечка для нарізання продуктів потемніла та має неприємний запах – скористайтесь цими лайфхаками. Ці методи дозволять не лише позбутися стійких плям, а й знезаразити їх та позбутися запаху риби чи м'яса.

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