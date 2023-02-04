Засмічення труб у квартирі, чи в будинку: який підручний засіб справиться краще за 'крота'

Якщо ви під рукою не маєте очисників для каналізаційних стоків, то можна обійтися й без хімії. Прочистити труби допоможе лайфхак, який дуже просто здійснити.

Фахівці, що займаються прочищенням каналізаційних труб радять чітко дотримуватися правил, аби у вас все вийшло. Тож, налаштуйтеся й спробуйте наступний метод.

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У раковину, чи у душову кабіну потрібно засипати 200 грамів соди, потім додати 200 мл оцту та прикрити отвір ганчіркою. Вже за 15-20 хвилин візьміть кілька літрів гарячої води та влийте струменем у стоковий отвір.

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Також можна використати лимонну кислоту. Для цього методу візьміть 100 грамів крупинок лимонної кислоти, засипте у стік та залийте 3-4 літрами окропу. Намагайтеся протягом години нічого не зливати в отвір, щоб розчин роз'їв жир та відкладення, які закоркували труби.

Нагадаємо, до унітаза не можна викидати деякі речі, які можуть засмітити каналізаційні труби. Щоб не було неприємностей, почитайте, що не варто кидати до каналізації.

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