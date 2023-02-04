Засор труб в квартире или в доме: какое подручное средство справится лучше чем 'крот'

Если у вас под рукой нет очистителей для канализационных стоков, то можно обойтись и без химии. Прочистить трубы поможет лайфхак, который очень просто выполнить.

Специалисты, занимающиеся прочисткой канализационных труб, советуют четко соблюдать правила, чтобы у вас все получилось. Итак, настройтесь и попробуйте следующий метод.

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В раковину или в душевую кабину нужно засыпать 200 граммов соды, затем добавить 200 мл уксуса и прикрыть отверстие тряпкой. Уже через 15-20 минут возьмите несколько литров горячей воды и влейте струей в стоковое отверстие.

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Также можно использовать лимонную кислоту. Для этого метода возьмите 100 г крупинок лимонной кислоты, засыпьте в сток и залейте 3-4 литрами кипятка. Старайтесь в течение часа ничего не сливать в отверстие, чтобы раствор разъел жир и отложения, закупорившие трубы.

Напомним, в унитаз нельзя выбрасывать некоторые вещи, которые могут засорить канализационные трубы. Чтобы не было неприятностей, почитайте, что не следует бросать в канализацию.

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