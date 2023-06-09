Как японцы охлаждают тело в жару: названы действенные методы

Японцы используют интересный метод борьби с жарой летом. Они берут легкий платок, смачивают его водой и связывают на шею.

Мокрый холодный платок охлаждает тело, которое в свою очередь отдает ему свое тепло, нагревая его. Таким образом, температура тела снижается.

Так можно не только охлаждаться в жару, но и улучшить самочувствие после тренировки.

Охлаждать по-японски можно не только тело, но и бутылку с водой. Просто обмотайте мокрым платком бутылку с водой и положите в холодильник. Таким образом, вода охладится в несколько раз быстрее. При отсутствии платка можно взять мокрое бумажное полотенце или салфетку.

Видео дня

Читайте также: Солнцезащитная пленка и увлажнитель: топ-5 способов охлаждения квартиры в жару

Еще немного полезных советов для охлаждения тела:

– Опустите руки в таз с холодной водой – ваше самочувствие улучшится.

– Наденьте мокрую одежду – нагревая ее ваше тело будет отдавать много тепла тем самым охлаждаясь.

Напомним, мы уже писали, как охладить напиток через 2 минуты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!