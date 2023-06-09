Как японцы охлаждают тело в жару: названы действенные методы
Японцы используют интересный метод борьби с жарой летом. Они берут легкий платок, смачивают его водой и связывают на шею.
Мокрый холодный платок охлаждает тело, которое в свою очередь отдает ему свое тепло, нагревая его. Таким образом, температура тела снижается.
Так можно не только охлаждаться в жару, но и улучшить самочувствие после тренировки.
Охлаждать по-японски можно не только тело, но и бутылку с водой. Просто обмотайте мокрым платком бутылку с водой и положите в холодильник. Таким образом, вода охладится в несколько раз быстрее. При отсутствии платка можно взять мокрое бумажное полотенце или салфетку.
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Еще немного полезных советов для охлаждения тела:
– Опустите руки в таз с холодной водой – ваше самочувствие улучшится.
– Наденьте мокрую одежду – нагревая ее ваше тело будет отдавать много тепла тем самым охлаждаясь.
Напомним, мы уже писали, как охладить напиток через 2 минуты.
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