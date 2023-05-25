Как охладить напиток всего за 2 минуты: лайфхак для жары

Один из самых простых способов охладить напиток – класть лед, однако это может разбавить его вкус через дополнительную воду. Но существует метод, позволяющий сохранить вкус напитка неизменным, но осуществить быстрое понижение температуры.

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Вот как охладить напиток за 2 минуты, используя доступные материалы:

Возьмите глубокий сосуд с толстым дном и стенками; Налейте в сосуд воду и добавьте лед в соотношении 1:1; Добавьте около 2 столовых ложек поваренной соли в эту смесь; Поместите свой напиток в эту водно-ледовую смесь и подождите всего 2 минуты. Благодаря этому методу ваш напиток быстро охладится, даря приятную прохладу в жаркую погоду.

Если перемешать напиток во время процесса, то эффект охлаждения увеличится, а температура спадет еще быстрее. С правильным исполнением, вы сможете снизить температуру на 15 градусов.

Ионы хлора и натрия в соли начинают взаимодействовать с водой, вызывая химическую реакцию. В частности, происходит эндотермическая реакция, требующая поглощения тепла.

Кстати, существует еще один способ быстрого охлаждения напитка, хотя он отнимет немного больше времени. Возьмите полотенце и смочите его водой. Обмотайте стакан с полотенцем напитком и поместите в морозильник. Этот метод позволит быстрее охладить жидкость по сравнению с простым помещением стакана в морозильник.

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