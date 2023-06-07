Солнцезащитная пленка и увлажнитель: топ-5 способов охлаждения квартиры в жару

Без кондиционера достаточно комфортно в помещении в жару. Но есть методы охлаждения комнаты и без него.

Шторы или жалюзи из плотной ткани

Благодаря им солнце не будет проникать в комнату и нагревать ее. После того, как оно перейдет на другую сторону дома, можете их открыть.

Солнцезащитная плёнка на окна

За счет того, что плёнка не пропускает часть света, комната не нагревается.

Увлажнитель воздуха

Увлажнитель опускает температуру воздуха в комнате. Главное не превышать уровень увлажнения выше 50–60%.

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Вентилятор и лед

Вентилятор достаточно быстро охладит небольшое помещение. Также для охлаждения примените бутылки с кубиками льда, расставив их по комнате. Как только лед растает – замените его.

Техника

Работающая техника также нагревает воздух в помещении. Поэтому, если вы ею не пользуетесь – выключите.

Напомним, мы уже писали, одежду из какой ткани лучше носить летом.

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