Сонцезахисна плівка та зволожувач: топ-5 способів охолодження квартири в спеку

Без кондиціонера доволі некомфортно в приміщенні у спеку. Але є способи охолодження кімнати і без нього.

Штори чи жалюзі з цупкої тканини

Завдяки ним сонце не буде проникати у кімнату та нагрівати її. Після того, як воно перейде на іншу сторону будинку можете їх відкрити.

Сонцезахисна плівка на вікна

За рахунок того, що плівка не пропускає частину світла, кімната не нагрівається.

Зволожувач повітря

Зволожувач опускає температуру повітря у кімнаті. Головне не перевищувати рівень зволоження вище 50-60%.

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Вентилятор та лід

Вентилятор доволі швидко охолодить невелике приміщення. Також, для охолодження застосуйте пляшки з кубиками льоду, розставивши їх по кімнаті. Як тільки лід розтане – замініть його.

Техніка

Працююча техніка також нагріває повітря у приміщенні. Тому, якщо ви нею не користуєтесь – вимкніть.

Нагадаємо, ми вже писали, одяг з якої тканини краще носити влітку.

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