Для чего ключи от авто заматывать в фольгу или класть в холодильник

Водители по всему миру сталкиваются с риском угона своих автомобилей из-за взлома электронных ключей. Однако существуют простые лайфхаки, которые помогут защитить ваши ключи от воров.

Наиболее удивительные, но действенные лайфхаки – это использование алюминиевой фольги, холодильника и микроволновки, пишет Ouest-France.

Основная угроза заключается в том, что воры могут перехватить сигнал от вашего брелока и открыть дверь автомобиля. Однако использование алюминиевой фольги может помешать этим попыткам. Просто обмотайте ключи в фольгу, чтобы заблокировать передачу сигнала и предотвратить излом.

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Другим вариантом является сохранение ключей в холодильнике. Металлические поверхности холодильника блокируют сигнал от брелока, благодаря чему ключи остаются в безопасности. Важно убедиться, что замораживание не повредит ключи.

Если вы не хотите использовать холодильник, микроволновая печь может выполнять ту же функцию. Эти металлические устройства помогут заблокировать сигнал и защитить ключи от взлома.

Применение этих лайфхаков может обеспечить больший уровень безопасности и уменьшить риск угона вашего автомобиля. Хотя похищение через излом электронных ключей происходит редко, следует осведомлен о потенциальных рисках и принять меры предосторожности.

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