Для чого ключі від авто замотувати у фольгу чи класти в холодильник

Водії по всьому світу зіштовхуються з ризиком викрадення своїх автомобілів через злам електронних ключів. Однак, існують прості лайфхаки, які допоможуть захистити ваші ключі від злодіїв.

Найбільш дивні, але дієві лайфхаки – це використання алюмінієвої фольги, холодильника та мікрохвильовки, пише Ouest-France.

Основна загроза полягає в тому, що злодії можуть перехопити сигнал від вашого брелока та відкрити двері автомобіля. Проте, використання алюмінієвої фольги може перешкодити цим спробам. Просто обмотайте ключі в фольгу, щоб заблокувати передачу сигналу та запобігти зламу.

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Іншим варіантом є збереження ключів у холодильнику. Металеві поверхні холодильника блокують сигнал від брелока, завдяки чому ключі залишаються в безпеці. Важливо переконатися, що заморожування не пошкодить ключі.

Якщо ви не бажаєте використовувати холодильник, мікрохвильова піч також може виконувати ту ж функцію. Ці металеві пристрої допоможуть заблокувати сигнал та захистити ключі від зламу.

Застосування цих лайфхаків може забезпечити більший рівень безпеки та зменшить ризик викрадення вашого автомобіля. Хоча викрадання через злам електронних ключів відбувається рідко, варто бути обізнаним про потенційні ризики та вжити запобіжних заходів.

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