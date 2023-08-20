Як зупинити гикавку: ефективні способи

Здавалося б, гикавка – це нестрашне, навіть комічне явище, яке сприймається як невинна випадковість. Але коли вона стає набагато довшою і напруженою, може призвести до труднощів. Знайти ефективний спосіб зупинити гикавку – справжнє рішення для тих, кому набридла ця незначна, але напрочуд дратівлива проблема.

Про це повідомили в Pixel. Існує велика кількість методів, які можуть виявитися дієвими у боротьбі з гикавкою. Розповімо про сім найефективніших способів, які допоможуть вам впоратися з цією неприємністю:

Читайте також: Як врятувати свій організм від впливу спеки: поради лікаря

Крижана вода: заспокойте гикавку, помаленьку випивши крижаної води. Навіть невеликі ковтки можуть припинити це нав'язливе явище. Затримка дихання: вже давно відомо, що затримка дихання на 10 секунд може сприяти припиненню гикавки. Простий, але ефективний метод, який може потребувати кількох повторень. Масаж діафрагми: злегка помасажуйте область діафрагми. Цей метод може зняти напругу, спричинену гикавкою. Лимонний лайфхак: покладіть невеликий шматочок лимона під язик та розсмоктуйте його, доки гикавка не пройде. Крапля оцту: цей спосіб може викликати незручні відчуття через неприємний смак, але він може допомогти впоратися з гикавкою. Цукор або мед: повну ложку цукру або меду тримайте в роті приблизно 5 секунд. Запийте її водою та проковтніть. Ляжте на підлогу: ляжте на підлогу і різко встаньте.

Застосовуючи ці прості, але дієві поради, ви зможете легко подолати гикавку та повернутися до повсякденності без надмірного дискомфорту.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодити тіло в спеку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!